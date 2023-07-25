Первых тысячников на уборочной определила Могилевская область, а сушильные комплексы включились в круглосуточную работу

От жизни, интересов и потребностей обычных людей сейчас идет формирование того, что принято называть продовольственной безопасностью. Соберем хороший урожай, сохраним его - будем с хлебом и с маслом к нему. Жатва в стране набирает темпы. Вместе с уборкой масличных культур пришло время пшеницы. Работы в полях много. Поэтому все внимание дисциплине, соблюдению технологий и ответственности. Этого требует от аграриев и Президент. Хлеборобы не подводят. Сушильные комплексы загружены круглосуточной работой. В регионах появляются лидеры уборочной. Первых тысячников чествовали и на полях Могилевской области. О людях, благодаря которым мы будем с хлебом, Андрей Ястребов.

Небольшой дождь для аграриев не помеха, уборка нон-стоп и в полях сельхозпредприятия "Рассвет". Под зерновыми свыше трех тысяч гектаров. Объемы немалые, но все под силу, делится старший комбайнер молодежного экипажа Андрей Дрозд. Сейчас занят на уборке озимой высокоурожайной пшеницы белорусского сорта "гирлянда".

Работали с братом в течение трех лет. Сейчас брату дали свой комбайн. И в этом году, получается, соперничаем. Хлеб - это наше все. Поэтому стараемся. Стараемся убирать без потерь. Сейчас у меня свой помощник. Андрей Дрозд, старший комбайнер ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского"

В хозяйстве работал слесарем. Попал к Андрею, работаем с ним дружно, оперативно. Надежда у нас на погоду, мы не подведем. Александр Кравцов, помощник комбайнера ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского"

Сегодня эти молодые ребята - лидеры жатвы Могилевской области, первые тысячники региона. Их труд, как и хлеб, неоценим. А еще 4 водителя того же сельхозпредприятия "Рассвет". Поздравления принимают прямо в поле.

В этом году он немного своеобразный в части того, что нет такого разрыва, что южные районы быстрее, севернее чуть медленнее. Сегодня мы равномерно убрали озимый ячмень. Практически равномерно идем по уборке озимого рапса. На сегодняшнее утро чуть более половины убрано. Сергей Савицкий, первый зампредседателя Могилевского облисполкома

В этом году парк "Рассвета" пополнился двумя новыми комбайнами. За рулем одного из них легенда кировских полей Николай Белокурский.Шутка ли, 40 лет в хозяйстве. 25 из них за штурвалом. На интервью отвел две минуты, работы много.

Сразу убирал ячмень озимый, а сейчас озимый рапс. Тонн 500 уже намолотил, в общей сложности тонн 700 уже есть. Смотрим состояние зерна - сухое и вперед до ночи. Обстановка в мире, что должны до зернышка убрать свой хлеб. Мы должны со своим хлебом быть, независимы ни от кого. Хлеб наше золото. Николай Белокурский, старший комбайнер ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского"

Уборочная кампания на контроле Президента. Глава государства отслеживает ситуацию в полях. Держит связь с каждым регионом. Очередной селектор показал, что не все подошли к уборочной основательно. Это касается и готовности техники, и обеспеченности кадрами, дисциплины. А ведь мелочей, когда речь идет о продовольственной безопасности, не бывает.

"Вижу, что проведена очень большая работа по подготовке урожая. Люди понимают, что надо сегодня мобилизоваться, от этого зависит наше будущее, - заявил Президент. - Надо обязательно иметь резервы. Чего бы нам ни стоило, нужно смотреть не только по сторонам, но и внутри - на наши резервы, которые мы можем использовать. Еще раз повторяю, времени на раскачку нет. Мы уже раскачались на озимом ячмене и отчасти рапсе. В Витебской области даже уже пшеницу начали убирать. Активизируйтесь. Не дай бог, какая-то нестабильность. Она начинается с экономики. А экономика начинается с того, как накормлены и одеты люди. Все это в сельском хозяйстве".

Кстати, думать о завтрашнем дне - тоже одна из задач для аграриев. Касается она и кадров. В столичном регионе растят своих комбайнеров со студенческой скамьи. Опытные механизаторы обучают прямо в поле. Как результат - в полях уже трудятся 27 молодежных экипажей. Дебют в этом сезоне и у Михаила Шуранова и Олега Авдеенко из "Здравушки-Агро".

Работал я на тракторе, потом на КЗРе, потом на кормоуборочном, который рядом стоит. Предложили поработать комбайнерам со старта. Получилось, что со старта сели за комбайн. Конечно, старшие помогают, подсказывают. Михаил Шуранов, комбайнер СУП "Здравушка-Агро"

Отсюда родом сам. Как-то равнялся на брата, он работал на технике. С детства я с ним катался и какой-то интерес детский, что ли. Вот так и получилось. Предложили с Мишей. Я согласился. Первый опыт. Сложности какие-то будут, ведь всего ты не знаешь. Олег Авдеенко, помощник комбайнера СУП "Здравушка-Агро"

Я только за, чтобы молодые люди у нас работали. Молодые экипажи появлялись, потому что нужно растить достойную смену. Поэтому все механизаторы подсказывают молодым, в том числе и я, как правильно настраивать комбайн, отрегулировать. Здесь работаем сообща. Иван Самец, начальник сельскохозяйственного участка СУП "Здравушка-Агро"

Сохранить урожай - еще одна архиважная задача. А вот тут помогают все, в том числе и спасатели. Работают в полях одновременно с аграриями. Рейды ежедневные.

А еще безопасность на зернотоках и складах, которые сейчас загружены работой. В эти горячие дни спасатели частые гости и на мехдворах.

Мы практически, начиная с момента выхода техники и до того момента, пока она не вернется в гараж, находимся на тех же передовых позициях, что и аграрии. Дмитрий Крупенко, замначальника Ветковского районного отдела по ЧС