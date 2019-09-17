Первый белорусский электробус с правым рулем отправился в Великобританию

Наши электробусы - а их также представили на форуме - успешно покоряют экспортные горизонты. Так, первый белорусский электробус с правым рулем сегодня отправился в Великобританию.



А вот с чего начиналась его история? Давайте посмотрим вместе. Первый троллейбус в Минске появился ровно 67 лет назад. Модель МТБ-82 Б. Их выпускали в Саратовской области России. Спустя 10 лет в столице было уже шесть троллейбусных линий и 100 машин.



А вот первый троллейбус под брендом Белкоммунмаш сошел с конвейера в 94-м году. Есть в истории холдинга и гибридный автобус на базе троллейбуса 4-го поколения. И вот оба этих вида городского общественного транспорта сошлись воедино.