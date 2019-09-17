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Первый белорусский электробус с правым рулем отправился в Великобританию
Наши электробусы - а их также представили на форуме - успешно покоряют экспортные горизонты. Так, первый белорусский электробус с правым рулем сегодня отправился в Великобританию.
А вот с чего начиналась его история? Давайте посмотрим вместе. Первый троллейбус в Минске появился ровно 67 лет назад. Модель МТБ-82 Б. Их выпускали в Саратовской области России. Спустя 10 лет в столице было уже шесть троллейбусных линий и 100 машин.
А вот первый троллейбус под брендом Белкоммунмаш сошел с конвейера в 94-м году. Есть в истории холдинга и гибридный автобус на базе троллейбуса 4-го поколения. И вот оба этих вида городского общественного транспорта сошлись воедино.
Впервые электробусы появились в Минске в мае 2017
Электробус - понятие и явление уже наших дней. Впервые они появились в Минске в мае 2017. Тогда четыре "гармошки" "Витовт Макс Электро"курсировали между улицами Серова и Долгобродской. Были установлены три зарядные станции. Дальше - больше!
Ко II Европейским играм столица закупила 60 электробусов. И сегодня более 80 таких машин колесит по дорогам мегаполиса.
А еще наши электробусы работают в Азербайджане, скоро доедут и до Грузии. Накануне в Батуми подписали контракт на поставку восьми единиц экотранспорта.
Ну, а теперь наш электробус покорит и Туманный Альбион. Сегодня он отправился в британский Ноттингем. Отметим, инновационный транспорт заряжается всего за 8 минут. Одной зарядки ему хватает на 20 километров.
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