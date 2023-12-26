Первый белорусский концепт-стор "Да дому" открыли в России

Первый мультибрендовый концепт-стор "Да дому" открыли в России. Белорусская продукция стала доступной для покупателей в Екатеринбурге. В ассортименте - товары для дизайна интерьера и домашняя одежда, посуда и текстильные изделия. Всего более 550 позиций. Специально для проекта отечественные бренды обновили коллекции, добавили красок и уникальности предметам. Посетителей не только знакомят с качеством нашей легкой промышленности - погружают в истоки белорусской культуры.