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Первый белорусский концепт-стор "Да дому" открыли в России
Первый мультибрендовый концепт-стор "Да дому" открыли в России. Белорусская продукция стала доступной для покупателей в Екатеринбурге. В ассортименте - товары для дизайна интерьера и домашняя одежда, посуда и текстильные изделия. Всего более 550 позиций. Специально для проекта отечественные бренды обновили коллекции, добавили красок и уникальности предметам. Посетителей не только знакомят с качеством нашей легкой промышленности - погружают в истоки белорусской культуры.
Спрос на белорусские товары растет: такую тенденцию отмечают и в нашей стране, и за рубежом. Новые мультибрендовые маркеты появятся и в других регионах России. На очереди - Новосибирск.
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