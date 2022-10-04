Первый беспилотный трактор представил на "Агросалоне-2022" МТЗ

Первый беспилотный трактор представил МТЗ на "Агросалоне-2022" (это крупнейшая российская выставка сельхозтехники). Белорусский беспилотник может четко выполнить все задания оператора, которые передаются удаленно через сотовую связь или на съемном носителе. Машина оснащена GPS-навигацией и системой точного земледелия. Она выполняет как тактические, так и стратегические задачи (может сама проанализировать обстановку и определить тактику действий). Беспилотный трактор - это очередной шаг в развитии цифровых технологий в машиностроении.