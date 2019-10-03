Первый день работы II Форума регионов Беларуси и Украины оказался продуктивным

Одна из основных локаций сегодняшнего дня - выставка техники. Сюда местные жители приходят сделать фотографии, а представители бизнеса - заключить контракты. БелАЗ, МАЗ, "Гродно Азот"- с десяток белорусских компаний предлагают свои аппараты. Также в рамках выставки представили совместную разработку двух стран - МАЗ на белорусских шасси и с украинской начинкой.

Первые контракты подписаны на полях II Форума регионов

Деловые круги Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов. БелАЗ договорился о новой партии техники в Украину. "Амкодор" в октябре поставит 14 единиц своих машин. Кроме этого, планируется подписать контракты на сотню троллейбусов для городов Украины. Белкоммунмаш презентует на форуме электробус в новом дизайне. А организации Белкоопсоюза предлагают для поставок в Украину 25 видов своей продукции.

Товарооборот Беларуси и Украины увеличился в 1,5 раза

За последние три года товарооборот между странами вырос в общей сложности в полтора раза и в 2018 году составил 5,5 миллиарда долларов. Беларусь заинтересована развивать кооперационные связи с Украиной в промышленности и сельском хозяйстве. Также среди будущих приоритетных направлений для совместной работы инфраструктура, логистика и транспортные коридоры. Эксперты не сомневаются, II Форум регионов в Житомире будет урожайным на контракты между бизнесом. Итоги первого дня впечатляют.





Завтра основной день II Форума регионов Беларуси и Украины