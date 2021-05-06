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Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

На первом энергоблоке атомной электростанции идет повышение мощности реакторной установки до номинальной.

Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится 15 суток.

Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

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