Первый Форум регионов Беларуси и Украины собрал в Гомеле около 700 участников

Международное мероприятие уже назвали перезагрузкой сотрудничества двух стран на региональном уровне. По итогам двухдневных переговоров в самых разных областях ожидается подписание контрактов на примерную сумму в 60 миллионов долларов. В первый день форума состоялось 13-е заседание белорусско-украинской рабочей группы по увеличению взаимного присутствия на рынках Беларуси и Украины сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. Для примера: только за 8 месяцев этого года товарооборот по этой линии составил более полумиллиарда долларов. А это плюс 23% к тому же прошлогоднему периоду. И все же определенные преграды в использовании резервов есть. Одна из них - в Украине технические нормы и регламенты разрабатываются в соответствии со стандартами Евросоюза, а в Беларуси - Евразийского экономического союза. Между тем, и здесь, по словам участников заседания, можно найти компромисс.