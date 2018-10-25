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Первый Форум регионов Беларуси и Украины собрал в Гомеле около 700 участников
Международное мероприятие уже назвали перезагрузкой сотрудничества двух стран на региональном уровне. По итогам двухдневных переговоров в самых разных областях ожидается подписание контрактов на примерную сумму в 60 миллионов долларов. В первый день форума состоялось 13-е заседание белорусско-украинской рабочей группы по увеличению взаимного присутствия на рынках Беларуси и Украины сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. Для примера: только за 8 месяцев этого года товарооборот по этой линии составил более полумиллиарда долларов. А это плюс 23% к тому же прошлогоднему периоду. И все же определенные преграды в использовании резервов есть. Одна из них - в Украине технические нормы и регламенты разрабатываются в соответствии со стандартами Евросоюза, а в Беларуси - Евразийского экономического союза. Между тем, и здесь, по словам участников заседания, можно найти компромисс.
Планируется, что завтра участие в форуме примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Ожидается, что мероприятие также посетит глава Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате один на один. Основной акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.
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