Первый груз из России в Саудовскую Аравию прошел по транспортному коридору через Иран

Первые поставки российских грузов прошли по транспортному коридору "Север - Юг" через иранскую территорию в Саудовскую Аравию. Транзитный поезд состоит из 36 контейнеров. Перевозка включает в себя железнодорожное и морское плечо.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.