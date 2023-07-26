3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый хлебный миллион уже взят. Аграрии Беларуси используют каждую минуту - на счету каждое зернышко
Беларусь на массовом этапе уборочной кампании этого года. На счету каждое зернышко, которое войдет в итоговый каравай продовольственной безопасности. И первый хлебный миллион уже взят! С учетом рапса цифра еще больше: полтора миллиона урожайных тонн. Убрали уже 15 % площадей с зерновыми. Отдача золотых колосьев - свыше 35 центнеров с гектара. Масличная же культура дает 24 центнера.
Собрать нужно все до семечка! И насколько весомым будет каравай, зависит от состояния техники и сроков уборки. В основе, конечно, профессионализм и ответственный подход хлеборобов. Герои жатвы - в сюжете Елены Витко.
Потери недопустимы, сроки уборки - строгие, а дисциплина - железная! Эти золотые правила жатвы Павел Глот знает отлично. Недавно - один из лучших студентов сельхозакадемии, сейчас же - перспективный агроном хозяйства "Гайна". После распределения всего год, а молодой специалист-агрохимик уже отличился. Урожайность рапса выросла на 20 пунктов.
Рапс - культура прихотливая. Ей нужен особый уход: внесение средств защиты, химия, микроудобрения. От меня, да и от всех агроном в стране, многое зависит. Растениеводство влияет на все сферы жизни. Ведь нужно зерно, нужно рапсовое масло, нужно поднимать валовой сбор и влиять на экономику нашей страны.
Рапс для аграриев Логойского района - один из ключевых "финансовых драйверов". Тонна маслосемян открывает рейтинг по стоимости на зерновом рынке. Отсюда и солидное место в структуре посевов.
Рапсовые плантации в хозяйстве растянулись на 230 гектаров. На этом участке - озимый сорт белорусской селекции. Урожайность - 35 центнеров с гектара. Влажность маслосемян на данный момент - около 15-16 %. Оптимальная же - 8. Такой показатель будет после доработки.
С полей черное золото отправляют на зерносушильный комплекс. В час принимают до 40 тонн.
Моя миссия заключается в том, чтобы "тарить" сушилку. Поступил рапс, я его засыпал в яму. Я постоянно нахожусь здесь. Готовое потом отвожу под навес.
Машины для отвозки и пресс-подборщики, комбайны - общий результат во многом зависит от исправной техники. Евгений Лукшиц в хозяйстве руководит тракторной бригадой (контролирует выезд на линию, распределяет работу). А во время жатвы пересаживается на зерноуборочную машину. Уже 14-й хлебный сезон.
Мне комбайны с детства нравились, еще маленьким был, любил кататься. Вот и потянуло. Этот год тяжелый, но влияет и человеческий фактор. Все начинается с подготовки комбайна: как ты его подготовишь, так он тебя и поведет в дальнейшем. Техника не подводила, только вот погода... Работаем уже две недели. Но полноценных дней еще не было: в обед выезжаем, два часа поработали - снова пошел дождь. Постояли, подождали - и снова за работу.
Всего зерновой клин в хозяйстве "Гайна" - порядка двух тысяч гектаров. Сейчас работают пять комбайнов, столько же еще подключатся к урожайному сезону. Техника исправная. Но такая ситуация не у всех.
"Приписки" не пройдут. Готовность к уборочной и состояние автопарка на контроле у главы государства. От исправности комбайнов зависит качество и темпы жатвы. В вопросе продовольственной безопасности ошибки непозволительны.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Еще одна системная проблема - отсутствие техосмотра. К началу уборочных работ его не прошли в Гомельской области 63 % комбайнов, Витебской - 59 %, Могилевской - 36 %. Неудивительно, что потом нагрузка на 1 работающий комбайн составляет не 273, как в среднем по стране, а свыше 500 (отдельные хозяйства Докшицкого и Быховского районов) до 900 гектаров - (отдельные хозяйства Борисовского района). О каком качестве уборки тогда мы можем говорить? Где организованность? А ведь год назад было дано поручение закупить для всех регионов порядка 600 новых зерноуборочных комбайнов! Более того, была выработана и одобрена оптимальная схема их закупки! Решение принято. И что мы видим? На 17 июля 2023 года сельчане получили всего 425 единиц. Слушайте, а зачем вам новую давать, если вы не отремонтировали то, что есть?
Сохранность имущества, трудовая безопасность, а еще элементарная чистота на мехдворе. Дисциплину во время уборочной комплексно проверяет и милиция.
Особое внимание - технике, даже новой. На предприятии "Агро-Пелище" Каменецкого района в этом году получили два комбайна. Сотрудники УВД проверили места парковки, а на территории установили камеры. Ситуацию можно отслеживать в режиме онлайн.
Проверки предприятий агропромышленного комплекса проходят не только в дневное время, но и в ночное. Непосредственно уделяется внимание качеству несения сторожевой охраны. Проверяют не только рейдовые мониторинговые группы, но и участковые инспекторы милиции.
Перед выходом в поле - обязательный техконтроль. Комбайны и грузовики проверяют механики. А водители проходят медицинский осмотр. Кстати, сейчас в хозяйстве "Агро-Пелище" убирают тритикале, вскоре дозреет и пшеница.
На сегодняшний день убрано 27,7 % зерновых и зернобобовых. Урожайность средняя составляет 45,2 центнера с гектара. Также подлежат уборке площади озимого рапса - 260 гектаров. На сегодняшний день убрано озимого рапса 63,7 %, средняя урожайность 47,2 центнера с гектара.
Брестский регион в лидерах по темпам уборки. По урожайности - Гродненский. С гектара там собирают 50 центнеров. Общий же хлебный намолот страны перешагнул первый миллион.
В этом году мы планируем получить урожай, который обеспечит засыпку семенного материала. Получить более миллиона продовольственного зерна. И полностью обеспечить поголовье. Сегодня есть не только тысячники, но и двухтысячники. В прошлом году - и 6 тысяч, надеюсь, в этом году это сохранится. Сегодня дожди - идет налив зерна. А мы должны максимально приложить усилия, убрать. Где необходимо - просушить. Но все зерно должно быть в закромах родины.
Аграрии Беларуси уже убрали 15 % площадей с зерновыми. Рапсовые - наполовину. А еще лен, заготовка трав. Только комбайнов - 7,5 тысячи: задействованы все ресурсы. Времени на раскачку нет.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов