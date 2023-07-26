Первый хлебный миллион уже взят. Аграрии Беларуси используют каждую минуту - на счету каждое зернышко

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Еще одна системная проблема - отсутствие техосмотра. К началу уборочных работ его не прошли в Гомельской области 63 % комбайнов, Витебской - 59 %, Могилевской - 36 %. Неудивительно, что потом нагрузка на 1 работающий комбайн составляет не 273, как в среднем по стране, а свыше 500 (отдельные хозяйства Докшицкого и Быховского районов) до 900 гектаров - (отдельные хозяйства Борисовского района). О каком качестве уборки тогда мы можем говорить? Где организованность? А ведь год назад было дано поручение закупить для всех регионов порядка 600 новых зерноуборочных комбайнов! Более того, была выработана и одобрена оптимальная схема их закупки! Решение принято. И что мы видим? На 17 июля 2023 года сельчане получили всего 425 единиц. Слушайте, а зачем вам новую давать, если вы не отремонтировали то, что есть?

Евгений Лукшиц, механизатор сельскохозяйственного цеха "Гайна" ОАО "МТЗ"