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Первый кредит бизнесу в китайских юанях выдали в Беларуси
В Беларуси один из коммерческих банков выдал бизнесу первый кредит в китайской валюте. Сумма сделки составила 22 млн юаней. Финансирование направлено на реализацию инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства с использованием импортного сырья из Китая. В банке отмечают растущий интерес со стороны предпринимателей к кредитам в этой валюте и планируют до конца года направить на финансирование таких торговых сделок около 100 млн юаней.
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