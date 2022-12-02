Первый кредит бизнесу в китайских юанях выдали в Беларуси

В Беларуси один из коммерческих банков выдал бизнесу первый кредит в китайской валюте. Сумма сделки составила 22 млн юаней. Финансирование направлено на реализацию инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства с использованием импортного сырья из Китая. В банке отмечают растущий интерес со стороны предпринимателей к кредитам в этой валюте и планируют до конца года направить на финансирование таких торговых сделок около 100 млн юаней.