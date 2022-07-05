3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый магазин розничной сети "Белорусский фермер" открылся в Петропавловске-Камчатском
Первый фирменный магазин розничной сети "Белорусский фермер" открылся в Петропавловске-Камчатском. Белорусская продукция представлена широким ассортиментом колбасных и мясных изделий отечественных мясокомбинатов, молочных продуктов, сыров, кондитерских изделий от крупнейших фабрик. Также на полках открывшегося магазина была представлена продукция Минского завода безалкогольных напитков.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все