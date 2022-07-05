Первый магазин розничной сети "Белорусский фермер" открылся в Петропавловске-Камчатском

Первый фирменный магазин розничной сети "Белорусский фермер" открылся в Петропавловске-Камчатском. Белорусская продукция представлена широким ассортиментом колбасных и мясных изделий отечественных мясокомбинатов, молочных продуктов, сыров, кондитерских изделий от крупнейших фабрик. Также на полках открывшегося магазина была представлена продукция Минского завода безалкогольных напитков.