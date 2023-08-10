Первый миллион намолотили аграрии Центрального региона

Первый миллион на счету аграриев Минской области! Это общий намолот колосовых культур и рапса. Определился также первый район, где намолотили 100 тыс. тонн зерна. "Золото жатвы" в Несвиже! Средняя урожайность в местных хозяйствах 73 ц/га. А в некоторых все сто.

Всего же хлебный каравай Центрального региона весит почти 800 тонн. Это пшеница и ячмень, рожь, тритикале. Средняя урожайность зерновых - более 35 ц/га. Освоили более половины площадей.

