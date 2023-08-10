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Первый миллион намолотили аграрии Центрального региона
Первый миллион на счету аграриев Минской области! Это общий намолот колосовых культур и рапса. Определился также первый район, где намолотили 100 тыс. тонн зерна. "Золото жатвы" в Несвиже! Средняя урожайность в местных хозяйствах 73 ц/га. А в некоторых все сто.
Всего же хлебный каравай Центрального региона весит почти 800 тонн. Это пшеница и ячмень, рожь, тритикале. Средняя урожайность зерновых - более 35 ц/га. Освоили более половины площадей.
Тем временем уборка озимого рапса завершается. Обмолотить остается почти 3 тыс. га. Урожайность масляной культуры в этом сезоне радует: почти 29 ц/га на круг. Всего получили более 250 тыс. тонн рентабельных семян.
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