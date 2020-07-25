Первый миллион тонн зерна намолотили белорусские аграрии

Всего по стране убрано 12,7 % площадей. Как отмечают аграрии, урожайность выше прошлогодней во всех регионах. Средняя - 37 центнеров с гектара. Причем в Гродненской области она на этот момент рекордная - 51,4. Лидеры жатвы - Гомельская и Брестская области. Там убрано 31 % и 21 % площадей соответственно. Погода в целом для уборки сейчас благоприятная. Только местами по республике идет небольшой дождь.