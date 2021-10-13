Первый молочный холдинг страны "Бабушкина крынка" увеличивает экспорт продукции

Расширение географии поставок и линейки продукции. Первый молочный холдинг страны "Бабушкина крынка" в ответ на европейские санкции увеличивает экспорт продукции, а значит и прибыль. С такими предприятиями все активнее работают и отечественные банки.

Об успешных инвестпроектах холдинга и Белагропромбанка, который в этом году отметит свое 30-летие, в следующем сюжете. Рассказывает Андрей Ястребов.





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Километры производственных линий, тысячи тонн продукции в день. Молочный холдинг "Бабушкина крынка" работает круглосуточно, чтобы обеспечить не только отечественного потребителя. Продукцию уже давно полюбили за рубежом, в том числе в Китае. Экспорт в эту азиатскую страну вырос в 4 раза.

Экспортные поставки увеличились. География экспорта пополнилась такими странами, как Филиппины, Вьетнам, Куба, Ливия. Несмотря на санкции, экспорт в этом году составил 130 %. Руслан Прощелыкин, замначальника отдела Могилевской молочной компании "Бабушкина крынка"

При этом предприятие постоянно работает над расширением линейки продукции, которая соответствует международным стандартам. Бренд на выставках и престижных конкурсах. В этом году заслуженно еще несколько десятков международных наград.

Чтобы быть востребованными на рынке, нужно в первую очередь выпускать качественную безопасную продукцию. А это просто невозможно, если мы не будем постоянно модернизировать производство и закупать высокотехнологическое оборудование, внедрять новейшие технологии. Ольга Семкина, начальник отдела управления качеством Могилевской молочной компании "Бабушкина крынка"

Этот проект в Белыничах и есть результат грамотного апгрейда производства. Еще сотрудничества с Белагропромбанком. Благодаря инвестициям холдинг получил второе дыхание. Освоено более 30 видов продукции.

Производство здесь не останавливается. "Венский", "Сливочный", с нотками грецкого ореха. Ежедневно до 20 тонн сыра проходит через этот водяной конвейер.

Благодаря совместной работе удалось обновить сердце предприятия, а еще расширить ассортимент.

Приобретена линия по производству кисломолочных продуктов, кроме того, производство напитков на основе сыворотки. Идет модернизация котельной. Приобретен программный комплекс по маркировке продукции, что сейчас является очень важным для того, чтобы продукцией успешно торговать. Светлана Сташевская, заместитель гендиректора Могилевской молочной компании "Бабушкина крынка"

По области у нас более 5 тысяч корпоративных клиентов насчитывается, которые обслуживаются в каждом регионе нашей области, в каждом районном центре. И практически везде мы участвуем в инвестпроектах - поднятии экспортного потенциала наших клиентов, а также укреплении продовольственной безопасности нашей страны. Андрей Горбель, начальник региональной дирекции по Могилевской области ОАО "Белагропромбанк"