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Первый новый МТК по указу Президента открылся в Гомельской области
Современный животноводческий комплекс ввели в эксплуатацию в Рогачевском районе. Его возвели на месте убыточной фермы вблизи агрогородка Озераны. Объект строили в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2022 г. № 442-дсп "О строительстве (реконструкции) молочно-товарных комплексов".
"Тихиничи" - крупное предприятие отрасли. Введение в строй современного комплекса позволит увеличить показатели производства молока экстра-класса на 15-20 %.
Сейчас имеем 5 тыс. голов дойного стада. Ни одно, наверное, предприятие Гомельской области такого показателя не имеет. Всего крупного рогатого скота - 15 тыс. Одна голова на гектар сельхозугодий - это очень серьезно. Данный комплекс позволит увеличить валовое производство молока, то есть мы подберемся к 50 тыс.
Перед агропромышленным комплексом стоит задача обеспечить мясомолочной продукцией не только отечественного потребителя, еще и продать на экспорт. До конца года в Добрушском районе планируется открыть новый племенной свинокомплекс.
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