Первый новый МТК по указу Президента открылся в Гомельской области

Сейчас имеем 5 тыс. голов дойного стада. Ни одно, наверное, предприятие Гомельской области такого показателя не имеет. Всего крупного рогатого скота - 15 тыс. Одна голова на гектар сельхозугодий - это очень серьезно. Данный комплекс позволит увеличить валовое производство молока, то есть мы подберемся к 50 тыс.

Юрий Васильцов, директор ОАО "Тихиничи"