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Первый поезд с белорусскими товарами отправился сегодня по маршруту "Нового Шелкового пути"
Первый экспортный поезд с белорусскими товарами отправился сегодня по маршруту "Нового Шелкового пути" из Орши в китайский Наньчан. Общий вес груза - почти тысяча тонн, это 41 контейнер. Их без разгрузок доставят до склада в КНР. При этом каждый контейнер оснащен системой спутникового слежения. В перспективе такие эшелоны будут комплектовать каждый месяц.
Морским путем время доставки груза занимает до 40 суток. Время поезда в пути - всего 10 дней.
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