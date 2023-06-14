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Первый полет российского самолета SSJ NEW состоится в ближайшее время

Первый полет российского лайнера с импортозамещенной компонентной базой состоится в ближайшее время, перед поднятием в воздух все системы проверят на земле, заявил глава Минпромторга.

До конца текущего года самолетSukhoiSuperjetNEW получит соответствующий сертификат, а дальше по плану уже начнутся коммерческие поставки авиакомпаниям.

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