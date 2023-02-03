Первый пробный запуск второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле

Первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему запланировано на март-апрель2023 года. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, сообщает БелТА.

После этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности.

"Первое включение в сеть не означает, что энергоблок не будет отключаться. В соответствии с программами мы должны поднимать до определенной мощности, проводить испытания, потом сбрасывать мощность до нуля и снова испытывать. Он включается на мощности реакторной установки 40-50 МВт, дальше целая серия испытаний, потом мощность поднимается до 75 МВт, опять все по новой, следующая планка - 90 МВт и так далее. Этот процесс займет не менее полугода. Для нас самое главное - обеспечить безопасную эксплуатацию энергоблока, ядерную и радиационную безопасность. Потому подходим к выполнению работ скрупулезно", - пояснил Михаил Михадюк.

Он подчеркнул, что на БелАЭС осуществляется очень жесткий контроль за всеми процессами. Так, на прошлой неделе прошла проверка Госатомнадзора.

По его словам, на втором энергоблоке почти завершены строительно-монтажные работы. Идут пусконаладочные работы. После этого последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки.

Первый энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Соответствующий акт приемки подписан приемочной комиссией, решение которой базировалось на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной регулирующим органом лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока. Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

В прошлом году на первом энергоблоке БелАЭС прошел первый планово-предупредительный ремонт, который ежегодно выполняют на атомных станциях для обеспечения надежной работы оборудования и технологических систем. Выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. Проведена диагностика около 3 тыс. технологических систем и единиц оборудования. Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива - в соответствии с регламентом заменено 48 из 163 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. В настоящее время блок работает на номинальной мощности.