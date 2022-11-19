Первый Республиканский форум тружениц села завершился посещением Музея истории Великой Отечественной войны

Замечательные впечатления! Вы знаете, женский труд всегда в почете. Женский сельский труд особенный. Это женщины труда, которые работают с утра до позднего вечера. И еще отдают свою любовь и внимание своей семье. Женщины впечатлены тем, что их заметили, оценили. Впервые вот так всех собрали. Мы можем обсудить какие-то вопросы, поделиться впечатлениями. Это замечательная идея, и я надеюсь, что она станет традицией.

Это мероприятие необходимо нам, труженицам села. Эта поездка на такое мероприятие, на котором столько женщин - передовиц сельского хозяйства особенно, - почетная миссия. А участие в первом форуме - великолепное событие не только в нашей жизни, но и в жизни нашего района.

Я человек рабочий. Тружусь на работе каждый день. Для меня было очень важно приехать сюда, прочувствовать все это, увидеть своими глазами. Нам очень приятно, что глава государства так хорошо и ответственно относится к сельскому хозяйству. Мы стараемся делать свою работу качественно и производить только качественную продукцию. Стараемся, чтобы все было на высоком уровне.

Это очень волнительно. Когда мы ходили по залам - до мурашек по коже. Все это принимается близко к сердцу. Хочется выразить большую благодарность нашему Президенту за то, что в нашей стране все тихо и спокойно и наши дети растут под мирным небом.

В Год исторической памяти посещение Музея Великой Отечественной символично, ведь у многих тружениц села предки были участниками той страшной войны, поэтому экспозиция никого не оставила равнодушным.