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Первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибывает в Одесский порт
Альтернативные поставки нефти
С учетом поставок в марте белорусские НПЗ переработают миллион тонн углеводородов. Этого объема хватит для загрузки нефтеперерабатывающих заводов и удовлетворения потребностей внутреннего рынка, обеспечены и экспортные направления. Работа с альтернативными поставщиками продолжается, изучаются возможности долгосрочных поставок.
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