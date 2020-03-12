Первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибывает в Одесский порт

С учетом поставок в марте белорусские НПЗ переработают миллион тонн углеводородов. Этого объема хватит для загрузки нефтеперерабатывающих заводов и удовлетворения потребностей внутреннего рынка, обеспечены и экспортные направления. Работа с альтернативными поставщиками продолжается, изучаются возможности долгосрочных поставок.