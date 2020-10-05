Первый транш российского кредита поступит до конца года

Первый транш российского кредита для Беларуси ожидается до конца года. Общая сумма - полтора миллиарда долларов. Как рассказал в "Главном эфире" министр финансов, деньги пойдут на поддержку экономики вусловиях мировой пандемии. Первые поступления ожидаются уже в ближайшее время.Всего будет 3 транша. Другихвнешних заимствований в ближайшее время Беларусь привлекать не планирует.