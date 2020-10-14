Первый цифровой продукт по системному менеджменту планируется запустить в Беларуси в 2021 году. Новинка проектируется не просто в виде коллекции стандартов в соответствующей сфере, а как современный информационный продукт в формате базы знаний. Отметим, сегодня в стране работы по переходу к цифровым стандартам системно проводятся Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации с 2018 года. В компьютерный формат переведены свыше двух десятков государственных стандартов.