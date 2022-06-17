Первый укос трав в Беларуси близится к завершению

Промышленность в разрезе аграрной сферы. Именно сейчас идет очередной этап закладки фундамента нашей продовольственной безопасности. Кормозаготовка. А это и качество молока,надои, рентабельность производств.Травы скошены на 70 % площадей. В лидерах Брестская область. Достойные темпы и на севере страны. Ольга Масловская подробнее.

Заготовка травянистых кормов

На угодьях агрокомбината "Юбилейный" гул техники с самого утра и до сумерек. Заготовка кормов - работа командная. Чтобы прийти к финишу с достойным результатом, темп необходимо держать всем. Интенсивный ритм не мешает аграриям наслаждаться работой. Зеленая жатва - любимая пора. Каждый будний день - сеанс фитотерапии.

Алексей Парчевский, механизатор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный": Это самая хорошая пора. Мне нравится солнце, свежий воздух, запах трав приятный. Рабочий день начинается в 6 часов, смотрим технику, ножи точим, заправляемся и едем убирать, работаем.

В этом году оршанские аграрии к заготовке кормов приступили одними из первых. Чтобы животные получили максимум питательных веществ, готовят для них сбалансированные травяные коктейли.





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Под зеленую жатву в "Юбилейном" отведено 2200 гектаров. Убирают разнотравье: первым подошел кострец, следом тимофеевка, сейчас время клевера. У каждой культуры свои сроки созревания. Это позволяет аграриям рационально распределить силы на заготовке.

Анатолий Корзун, первый замдиректора ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" Оршанского района: Пробуем заниматься ежой сборной. Эта самая ранняя культура дает нам возможность почти на неделю раньше выходить в поле. Конвейер позволяет заготовить качественные корма, свое поголовье обеспечить. Уровень удоя такой и дальше держать собираемся.

Особое внимание - соблюдению технологий хранения

Зеленую массу с полей закладывают в сенажные траншеи. Главная задача - сохранить всю пользу зеленых кормов. Для этого скошенную траву тщательно утрамбовывают. Тяжелая техника работает круглые сутки.





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Игорь Вильневский, начальник МТК "Купалинка" ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный": Три единицы работают на расталкивание, важно правильно разложить корм, правильно утрамбовать. Очень важно выдавить весь кислород оттуда, так получим хороший корм. Техника работает почти круглосуточно .

В этом году на севере страны планируют заготовить по 2 миллиона тонн сенажа и силоса. Площадь первого укоса многолетних трав - 210 тысяч гектаров. Завершить его планируют не позже 23 июня.

Брестская область лидирует в уборке кормов

В целом по стране скошено 70 % площадей. В лидерах традиционно южане. Ставку здесь делают на зеленые "консервы". Так называют сенаж, упакованный в стрейч-пленку. Такой корм - настоящее лакомство для буренок. В ОАО "Покровский" рассчитывают с его помощью увеличить надои молока. По этому показателю хозяйство пока в середине списка.

Виктор Свентецкий, директор ОАО "Покровский": Заготавливаем таким способом около 3,5 тысячи тонн сенажа. Всего необходимо 17,5 тысячи. Здесь не нужно большое количество техники. Т.е. пресс один делает в день до 200 тонн сенажа.