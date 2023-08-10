Первый в области и республике: 3 тыс. тонн зерна перевез молодой водитель из Кухчиц. Столько же намолотил экипаж комбайнеров

Главные рекорды белорусских аграриев. У них тоже и сильный характер, и накал эмоций, и приличная конкуренция. Вперед вырываются, кто больше намолотил, перевез. Определяют и поздравляют победителей-тысячников.

Так сегодня в Могилевской области. Накануне в Минской. Там же Несвижский район намолотил свыше 100 тыс. тонн зерна первым в регионе. Такой спортивный интерес связан и со сроками уборки урожая. Дарьи Рачко о героях жатвы.

Первые тысячники в стране и первые двухтысячники, а сейчас уже добавляется и приставка трех. И это всего-то за месяц. Минская область не перестает удивлять.

Загружать больше и перевозить быстрее - важно не только скорость, но и качество. На счету у Алексея Казака уже 3 тыс. тонн зерна - перевез первым в стране. За 10 лет - столько в строю - неоднократно становился рекордсменом, вырывался в передовики на районе. Трудно, но марку все-таки надо держать.





"Всегда есть здоровая конкуренция. Условия труда хорошие, спецодеждой обеспечены, питание двухразовое", - рассказывает об условиях труда водитель ОАО "Кухчицы" Алексей Казак.

А когда еще и погода вставляет палки в колеса - минута без преувеличений на весь золота. Утром и вечером в хозяйстве "Кухчицы" убирают озимую пшеницу, яровой ячмень - днем. График ненормированный.





Сергей Янучок и Виктор Жуковский пару дней назад закончили свою смену и вовсе в полпервого ночи. В напарниках лет 20. Связывает не только работа в поле, но и крепкая дружба. Помогает уже который год намолотить минимум 3 тыс. тонн.





Сергей Здрок, директор ОАО "Кухчицы": В течение семи дней планируем завершить уборочную кампанию. Сеять мы уже приступили, озимый рапс - на сегодняшний день посеяно 120 га. Ведется вспашка под озимый рапс, предстоит посеять люцерну.

По Минской области хлебный каравай составил 36 ц/га. Лучший результат - на уборке озимой пшеницы. Житница Минщины - Несвижский район - сегодня перешагнули отметку свыше 100 тыс. тонн зерна первыми в области!





"На полях Несвижского района сельзхопредприятия работает 112 единиц зерноуборочной техники, 36 зерносушильных комплексов", - такие цифры приводит начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома Татьяна Жук.

Сейчас все силы руководителей хозяйств, агрономов и механизаторов направлены на то, чтобы каравай этого года был увесистым. Но будет ли он таким? Прогнозы не спешат делать. Работают и достигают результатов. В Могилевской области сегодня определили еще одного трехтысячника - Сергей Май из сельхозпредприятия "Серволюкс Агро".

"Пшеница созрела, убираем - убрали практически 80 % полей. Средняя урожайность - 55 ц/га. Конечно, стараемся убирать без потерь, вовремя", - с любовью говорит о своей работе механизатор ЗАО "Серволюкс Агро" Сергей Май.