Петр Пархомчик назвал топ-5 машин белорусской промышленности

Министр промышленности Петр Пархомчик в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что на любом белорусском заводе есть топовые машины. "Гомсельмаш" - комбайн 1218, который знают во всем мире, востребован в линейке продаваемой техники. Это высокомаржинальный продукт.



"Если говорить о МТЗ, то трактор 82.1 разных модификаций сегодня является довольно популярным, продаваемым, и его даже сравнивают с автоматом Калашникова. МАЗ - это новая серия автобусов, которую выпустили в прошлом году, серия 303. Эти автобусы могут работать на сжиженном газе, на дизельном топливе, аккумуляторных батареях. БелАЗ - уникальное предприятие. Понятно, что самым популярным и самым продаваемым и узнаваемым является карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн. 85 % мирового рынка принадлежит этому карьерному самосвалу с данной грузоподъемностью", - отметил министр.