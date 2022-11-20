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Заработал ли на полную "БЕЛДЖИ", спросили у вице-премьера

В октябре произвели 3 100 автомобилей. Задача на ноябрь произвести чуть больше 4 тыс. В декабре замахнулись на 5 тыс. легковых автомобилей. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал вице-премьер Петр Пархомчик.

По его словам, в этом году были определенные сложности, все вопросы решили немножко с опозданием, только в конце июля - начале августа.

Суммарно по году получится чуть-чуть более 25 тыс. автомобилей. В прошлом году было 29 400. "Сучетом того, что структура легковых автомобилей изменилась, то есть мы стали производить более сложные и более дорогие по стоимости автомобили, то сумма в денежном выражении будет на уровне прошлого года - более 500 млн долларов", - сказал он.

Радует то, что за 5 лет доля белорусских потребителей увеличилась до 35 %. Планы на следующий год как минимум 35 тыс. Хотя стоит прямая задача Президента выйти на 60 тыс., то есть выйти на проектную мощность, которая продиктована этим заводом. Сейчас очень важно разобраться, сможем ли такое количество автомобилей продать на белорусском рынке и на рынке Российской Федерации.Если эти цифры будут подтверждаться, то есть рынок будет готов потребить такое количество, соответственно будем выстраивать свою работу и планы, чтобы выполнить поставленную задачу.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

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