Заработал ли на полную "БЕЛДЖИ", спросили у вице-премьера

Радует то, что за 5 лет доля белорусских потребителей увеличилась до 35 %. Планы на следующий год как минимум 35 тыс. Хотя стоит прямая задача Президента выйти на 60 тыс., то есть выйти на проектную мощность, которая продиктована этим заводом. Сейчас очень важно разобраться, сможем ли такое количество автомобилей продать на белорусском рынке и на рынке Российской Федерации.Если эти цифры будут подтверждаться, то есть рынок будет готов потребить такое количество, соответственно будем выстраивать свою работу и планы, чтобы выполнить поставленную задачу.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси