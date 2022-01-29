3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Петришенко: Беларусь показала рекордное положительное сальдо внешней торговли по итогам 11 месяцев 2021 года
Результат сплоченной работы. Беларусь показала рекордное положительное сальдо внешней торговли по итогам 11 месяцев 2021 года. Об этом заявил Игорь Петришенко в выездной студии во Дворце Республики. Вице-премьер уточнил: размер положительного сальдо - 4 миллиарда, такого показателя у нас не было с 2012 года. Сейчас это огромный достаток государства и хорошая качественная работа белорусских предприятий.
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все