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Петришенко: Беларусь показала рекордное положительное сальдо внешней торговли по итогам 11 месяцев 2021 года

Результат сплоченной работы. Беларусь показала рекордное положительное сальдо внешней торговли по итогам 11 месяцев 2021 года. Об этом заявил Игорь Петришенко в выездной студии во Дворце Республики. Вице-премьер уточнил: размер положительного сальдо - 4 миллиарда, такого показателя у нас не было с 2012 года. Сейчас это огромный достаток государства и хорошая качественная работа белорусских предприятий.

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