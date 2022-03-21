Петришенко: В СНГ готов механизм для перехода на расчеты в национальных валютах

Для нас эта тема актуальна, поскольку по прошлому году товарооборот Беларуси в рамках Содружества увеличился на 37 %, а доля стран СНГ в торговле составляет более 60 %. Мы вместе с Россией будем активно задействовать возможности Межгосбанка СНГ для осуществления расчетов. Также мы обсуждали тематику усиления производственной кооперации, снятия барьеров во взаимной торговле, вопросы технического регулирования. Самое главное - нам надо активнее осуществлять взаимодействие интеграционных форматов СНГ и ЕАЭС.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси