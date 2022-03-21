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Петришенко: В СНГ готов механизм для перехода на расчеты в национальных валютах
СНГ готово перейти на расчеты в национальных валютах. Это позволит уйти от зависимости в торговле от доллара и евро - заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко по итогам заседания Экономического совета СНГ, который проходил в Москве. Санкции Запада против Беларуси и России, повлияли и на расчеты внутри стран Содружества. Поэтому Межгосударственный банк СНГ проработал специальный механизм, бизнес сможет максимально комфортно перейти на расчеты в национальных валютах. То есть, каждая страна будет решать, с какими деньгами ей взаимодействовать с учетом уровня товарооборота между государствами.
Для нас эта тема актуальна, поскольку по прошлому году товарооборот Беларуси в рамках Содружества увеличился на 37 %, а доля стран СНГ в торговле составляет более 60 %. Мы вместе с Россией будем активно задействовать возможности Межгосбанка СНГ для осуществления расчетов. Также мы обсуждали тематику усиления производственной кооперации, снятия барьеров во взаимной торговле, вопросы технического регулирования. Самое главное - нам надо активнее осуществлять взаимодействие интеграционных форматов СНГ и ЕАЭС.
Сегодня также необходимо увеличивать производственную кооперацию и разработать новые логистические цепочки. Все это позволит странам СНГ более активно защищать свои интересы.
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