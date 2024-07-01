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Пиково-резервные источники введены на четырех электростанциях Беларуси - узнали, на каких
4 современных пиково-резервных источника общей мощностью 800 МВт ввели в Беларуси. Действуют они на базах Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. Все имеют высокоманевренные быстродействующие газотурбинные установки, которые могут выдать номинальную мощность в сеть в течение 15 минут.
Символические ключи от новых пиково-резервных источников в торжественной обстановке были вручены сегодня на базе Березовской ГРЭС. Как подчеркнул министр энергетики Виктор Каранкевич, возведение этих объектов - завершающий этап технических мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей за счет создания быстродействующего резерва мощности, который обеспечит покрытие пиковых нагрузок.
Приурочили открытие к 30-летию института президентства. За эти годы установленная мощность объектов генерации увеличилась почти в 2 раза и составила 12 тыс. МВт. А благодаря модернизации электроинфраструктуры общая протяженность электросетей выросла на 30 тыс. км, тепловых - почти на 4 тыс.
Определяющими в развитии белорусской энергосистемы стали решения Президента. И благодаря поддержке главы государства проведена масштабная модернизация основных производственных фондов энергосистемы. Эта пятилетка - пятилетка модернизации электросетевой инфраструктуры. Если в 2022 году этот показатель составлял 1,7 тыс. км, то за прошлый год уже общая протяженность реконструированных и построенных энергосетей стала 2,7 тыс. км. На этот год задача - 3 тыс. км.
Целью реализации данного проекта являлось в первую очередь повышение энергонадежности работы энергосистемы республики. Это все было реализовано за 3 года на площадке Березовский ГРЭС. Оборудование, установленное здесь, имеет высокую степень цифровизации и автоматизации. На 258 МВт установленной мощности пиково-резервного источника в смене находится только 5 человек.
Также за добросовестный труд и вклад в развитие энергосистемы страны лучшие сотрудники отрасли получили заслуженные награды.
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