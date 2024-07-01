Пиково-резервные источники введены на четырех электростанциях Беларуси - узнали, на каких

Определяющими в развитии белорусской энергосистемы стали решения Президента. И благодаря поддержке главы государства проведена масштабная модернизация основных производственных фондов энергосистемы. Эта пятилетка - пятилетка модернизации электросетевой инфраструктуры. Если в 2022 году этот показатель составлял 1,7 тыс. км, то за прошлый год уже общая протяженность реконструированных и построенных энергосетей стала 2,7 тыс. км. На этот год задача - 3 тыс. км.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси