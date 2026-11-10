Пишет правила для банков и считает деньги: рассказали о невидимой работе Нацбанка Беларуси

Финансовый мир сегодня - это поле битвы не только экономик, но и технологий и безопасности. У Национального банка Республики Беларусь сосредоточен целый блок функций, которые защищают кошелек каждого белоруса.

Сегодня против граждан, особенно пенсионеров, войну развернули телефонные мошенники и кибермошенники. Раньше, если человек под гипнозом злоумышленников сам переводил им деньги, банки разводили руками, мол, клиент сам нажал кнопку. В Беларуси решили, что так дело не пойдет.

По исполнению указа Президента Беларуси Александра Лукашенко Национальный банк выстроил централизованную инфраструктуру и методологию противодействия кибермошенничеству, автоматизированную систему обработки инцидентов.

Во-вторых, надзор за банками. Банк работает не со своими деньгами, а с деньгами вкладчиков и предприятий, поэтому банковский надзор Нацбанка можно сравнить со строгим медицинским техническим осмотром пилотов перед вылетом.

Структура устанавливает жесткие нормативы: сколько у банка должно быть собственного капитала, насколько ликвидны его активы, кому и сколько можно выдавать кредитов, чтобы не сконцентрировать все в одном месте, а деньги вкладчиков были надежно защищены. При этом не реже, чем раз в три года инспекция детально проверяет выполнение всех требований.

Сегодня Нацбанк отвечает не только за классические банки. Под его присмотром находится огромный спектр финансовых институтов.

Белорусы хорошо помнят лихие времена, когда на каждой остановке висели объявления о быстрых деньгах до зарплаты. Тогда людей загоняли в кабалу под 1000 % годовых. Нацбанк вычистил это поле и оставил только легальные ломбарды и прозрачные сервисы.

Есть две функции Национального банка, о которых широкая публика практически не знает, но с точки зрения государственного управления они абсолютно уникальны.

Уникальная функция номер один - методология бухгалтерского учета в банках. Вдумайтесь, что для всех предприятий страны (от маленькой пекарни до гигантов вроде МТЗ) правила бухгалтерского учета пишет Министерство финансов Беларуси, и только для банковской системы правила бухучета разрабатывает и утверждает исключительно Национальный банк.

Почему так сделано? Банковский баланс устроен совершенно иначе, чем баланс завода. То, что для вас кредит в банке, для банка является активом. То, что для вас депозит, для банка это обязательство. При этом никто не отменял ежедневную переоценку валют, резервы на покрытие возможных убытков, сложные производные инструменты. Чтобы видеть реальную картину, Нацбанк сам формирует эту сложнейшую математическую архитектуру учета. Структура видит бухгалтерский баланс любого банка ежедневно.

Уникальная функция номер два - сбор официальной государственной статистики. В Беларуси правом собирать и публиковать официальную государственную статистику такого масштаба обладают только два ведомства - Белстат и Национальный банк.

Национальный банк - главный центр данных о движении денег в экономике, где сводят платежный баланс страны. Это главный финансовый документ, который показывает, сколько Беларусь заработала во внешней торговле товарами и услугами, сколько пришло инвестиций, как изменились внешние активы и долги государства. Без этой точной выверенной статистики ни Президент, ни правительство не смогли бы принимать взвешенные стратегические решения.

Последнее по списку, но не по значимости - управление наличным денежным обращением. Это гигантский логистический и технологический конвейер, которым управляет Национальный банк. Купюры в кошельке не берутся из воздуха и не живут вечно. Они имеют свойство ветшать, рваться, пачкаться. Нацбанк прогнозирует, сколько наличных денег нужны экономике перед праздниками или в день выплаты зарплаты, обеспечивает их доставку в каждый уголок страны, изымает испорченные банкноты, проверяет их на скоростных, счетно-сортировальных машинах и уничтожает изношенные.

Но кроме привычных бумажных рублей и разменных монет, у Нацбанка есть еще одна красивая и прагматичная функция - выпуск памятных монет и мерных слитков из драгоценных металлов. С одной стороны, памятные монеты из золота и серебра являются настоящим произведением искусства, которое побеждает на международных конкурсах и сохраняет историю Беларуси в металле. С другой стороны, золотые, серебряные и платиновые мерные слитки от одного 1 г до 1 кг - надежный инструмент инвестиций и сбережений для белорусских граждан.

Результаты работы Национального банка могут наблюдать все без исключения. Инфляция в стране удерживается на однозначных, предсказуемых значениях, позволяя людям и бизнесу планировать свою жизнь. Золотовалютные резервы находятся на исторических максимумах, обеспечивая макроэкономическую устойчивость страны. Доверие граждан к национальной валюте растет. Срочные рублевые вклады населения бьют рекорды и увеличиваются десятками процентов в год. Банки уверенно кредитуют реальный сектор экономики (белорусские заводы, сельское хозяйство и строительство), помогая создавать реальную добавленную стоимость. Главная цель этой огромной, часто невидимой работы Национального банка одна - рост благосостояния белорусов.

Главное фото: sb.by