План развития Беларуси на будущее обсуждают во Дворце Независимости

О планах в экономике и сотрудничестве с Россией. Президент проводит совещание с членами правительства. Особое внимание вопросам диверсификации экспорта. Так, Александр Лукашенко констатировал, мы движемся в правильном направлении, но медленными темпами. По-прежнему Беларусь все еще экономически зависима от России, особенно в части углеводородов. Поэтому тема по линии сотрудничества с нашим братским государством также не осталась в стороне. Такой формат обсуждения актуальных вопросов с правительством страны в графике Главы государства регулярный