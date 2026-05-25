"Планируем подписать 6 соглашений" - Кухарев о сотрудничестве Минска и Казани

Дни Казани продолжаются в белорусской столице. Но это не только знакомство с колоритной культурой. 25 мая собрались на одной площадке представители различных сфер бизнеса двух городов-побратимов. Подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе между комитетами по здравоохранению, управлениями образования и парками высоких технологий.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"И сегодня на экономическом форуме мы планируем подписать 6 соглашений, которые, я думаю, тоже дадут новый импульс в развитии социально-экономических отношений. Они охватывают все направления и сферы деятельности экономики наших городов. В прошлом году был очень хороший прирост, 280 млн долларов составил товарооборот. И мы видим, что уже начало этого года показывает, что динамика остается положительной. Надеемся, что он увеличится и по итогам года".