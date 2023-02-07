Планируемые изменения в банковской сфере стали темой совещания у Лукашенко

Планируемые изменения законов по вопросам банковской деятельности стали темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.

"Тема сегодняшнего совещания - вопросы дальнейшего совершенствования банковского законодательства, - сказал глава государства в начале мероприятия. - Как обычно, первый вопрос - зачем, кому нужно, надо ли это в настоящее время?"

Президент обратил внимание, что ни в коем случае нельзя идти путем рекомендаций, которые даны, образно говоря, в прошлом веке. Например, о том, что банки якобы должны быть государством в государстве, абсолютно независимыми.