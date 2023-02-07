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Планируемые изменения в банковской сфере стали темой совещания у Лукашенко

Планируемые изменения в банковской сфере стали темой совещания у Лукашенко

Планируемые изменения законов по вопросам банковской деятельности стали темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.

"Тема сегодняшнего совещания - вопросы дальнейшего совершенствования банковского законодательства, - сказал глава государства в начале мероприятия. - Как обычно, первый вопрос - зачем, кому нужно, надо ли это в настоящее время?"

Президент обратил внимание, что ни в коем случае нельзя идти путем рекомендаций, которые даны, образно говоря, в прошлом веке. Например, о том, что банки якобы должны быть государством в государстве, абсолютно независимыми.

"Классика: нет в мире ничего независимого. Все друг от друга зависят - и учреждения, и организации и так далее. Нашей банковской системе достаточно свободы для того, чтобы не плестись в хвосте событий и работать вместе с правительством на экономику", - заявил белорусский лидер.

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