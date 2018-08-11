Планку в три тысячи тонн зерна преодолели два комбайнера из Минской области

Это Виктор Стельмах и Михаил Саладуха. Оба агрария работают на комбинате "Ждановичи". Лидеры уборочной кампании получили от Минского облисполкома благодарность и ценные подарки. Отметим, что эти экипажи не в первый раз становятся передовиками в своем ремесле. Впрочем, сами рекордсмены признаются, что главное в их работе не цифры, а совместные силы на уборке урожая.