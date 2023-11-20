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Платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года

Платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале следующего года. На данный момент иностранцы не могут рассчитаться своими банковскими картами. У них нет возможности бронировать отели.

Введение новой карты увеличит въездной турпоток. Она должна работать на основе платежной системы "Мир". Интуристы смогут, находясь за рубежом, открывать счета в российских банках, после чего им будет выдаваться виртуальная карта.

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