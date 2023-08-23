Плечом к плечу - как Беларусь и Россия заменяют выпадающий импорт в условиях санкционного давления

В условиях санкционного давления Беларусь и Россия создают новые взаимодополняющие производства и успешно заменяют выпадающий импорт. Совместные программы сегодня - это не просто целевые ориентиры, это комплекс конкретных проектов с выверенными бизнес-планами. О том, как продвигается реализация союзных программ, и как развивается кооперационное взаимодействие Беларуси и России в ток-шоу "Экономическая среда" рассказала заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко.

22 августа БЕЛТА распространило сообщение со ссылкой на председателя Белстата. В нем сообщается, что с момента создания Союзного государства товарооборот Беларуси и России вырос в 7 раз. При этом приводятся интересные примеры наиболее востребованных белорусских товаров на российском рынке.

"За 5 месяцев 2023 года из импортированных Россией сыров 91 % приходится на сыры белорусского производства, сливочного масла - 81 %. Каждый четвертый трактор и телевизор, поставляемый в Россию, - белорусский. Каждый шестой легковой и каждый шестнадцатый грузовой автомобили, ввозимые в РФ, - белорусского производства".

У Беларуси и России 28 союзных программ, которые развиваются неплохими темпами. На сегодняшний день выполнено порядка 80 % мероприятий. Полностью завершены 10 союзных программ, 9 - в высокой степени готовности. Недавно было заключено соглашение по международным автомобильным перевозкам. Планируется подписание соглашения в сфере государственных закупок. У нас есть совместные интеграционные проекты, их около 16, финансируются 8. Алеся Абраменко