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Плечом к плечу - как Беларусь и Россия заменяют выпадающий импорт в условиях санкционного давления
В условиях санкционного давления Беларусь и Россия создают новые взаимодополняющие производства и успешно заменяют выпадающий импорт. Совместные программы сегодня - это не просто целевые ориентиры, это комплекс конкретных проектов с выверенными бизнес-планами. О том, как продвигается реализация союзных программ, и как развивается кооперационное взаимодействие Беларуси и России в ток-шоу "Экономическая среда" рассказала заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко.
22 августа БЕЛТА распространило сообщение со ссылкой на председателя Белстата. В нем сообщается, что с момента создания Союзного государства товарооборот Беларуси и России вырос в 7 раз. При этом приводятся интересные примеры наиболее востребованных белорусских товаров на российском рынке.
"За 5 месяцев 2023 года из импортированных Россией сыров 91 % приходится на сыры белорусского производства, сливочного масла - 81 %. Каждый четвертый трактор и телевизор, поставляемый в Россию, - белорусский. Каждый шестой легковой и каждый шестнадцатый грузовой автомобили, ввозимые в РФ, - белорусского производства".
У Беларуси и России 28 союзных программ, которые развиваются неплохими темпами. На сегодняшний день выполнено порядка 80 % мероприятий. Полностью завершены 10 союзных программ, 9 - в высокой степени готовности. Недавно было заключено соглашение по международным автомобильным перевозкам. Планируется подписание соглашения в сфере государственных закупок. У нас есть совместные интеграционные проекты, их около 16, финансируются 8.
"Здесь не просто какое-то взаимовыгодное сотрудничество, а взаимовыручка, чтобы в трудную минуту наши государства стояли плечом к плечу против внешних воздействий. В 2022 году во взаимодействии с российской стороной мы узнали о проблеме для "Ростсельмаша" в связи с уходом западных компаний с российского рынка. Это пошло нам на пользу. "Гомсельмаш" и "Ростсельмаш" наладили взаимодействие, мы преодолели вопросы, связанные с конкуренцией, поставляли и узлы, и компоненты для того, чтобы головной конвейер "Ростсельмаша" не останавливался", - дополнил коллегу заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.
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