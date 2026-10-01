Пленарная сессия, деловая программа - что запланировано во второй день "ИННОПРОМ. Беларусь"
Автор:Юлия Алферова
II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
На более 20 тыс. кв. м представлены примеры лучших промышленных решений: цифровые помощники для инженеров, искусственный интеллект в машиностроении, технологии "технического зрения" и не только.
1 октября, во второй день работы выставки, запланирована большая деловая программа.
Центральным событием масштабного форума станет пленарная сессия, ее главная тема - производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство.
(подробности в виде)