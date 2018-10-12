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Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Могилеве
На этой неделе все внимание приковано к Могилеву. Здесь проходит V Форум регионов Беларуси и России. Первые подписи в контрактах уже поставлены. Сняты и некоторые из наиболее острых вопросов. К примеру, вчера Беларусь и Россия подписали торговые балансы на следующий год. Большой интеграционный разговор продолжится сегодня. В Могилеве в эти дни работает несколько съемочных групп Агентства теленовостей.
На прямой связи со студией Вероника Бута.
Сегодняшний день будет не менее насыщенным переговорами, чем вчерашний. На полях форума проходит такое количество заседаний в узком и широком составах, что журналисты просто физически не успевают осветить их все. Но, бесспорно, все они вскоре соберутся здесь, во Дворце культуры области, где состоится пленарное заседание. Это главное мероприятие интеграционной недели. И сразу скажу, мест на всех не хватит. По инсайдерской информации, некоторые представители с белорусской стороны не смогут попасть на эту встречу, все потому, что Форум регионов вызвал такой ажиотаж со стороны российских партнеров, что их в Могилев приехало гораздо больше, чем изначально было запланировано. А белорусы - гостеприимны.
В работе на этой площадке примут участие парламентарии, министры, директора предприятий, общественные организации, губернаторы обеих стран и даже президенты. К большому региональному разговору планируют присоединиться главы наших государств, но перед этим, исходя из предварительной программы, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу.
Пленарное заседание - это логическое продолжение вчерашнего разговора в пяти секциях и на заседании межпарламентской комиссии. После обсуждения эти итоги будут отражены в резолюции, а копилка контрактов пополнится новыми соглашениями. Диалог регионов на практике уже доказал успешность этого проекта - таким мнением с нами вчера поделился один из его постоянных участников, губернатор Вологодской области.
В эти минуты, пока на этой площадке завершаются последние приготовления, на другой площадке - в здании Могилевского ЗАГСа - проходит заседание совета делового сотрудничества.
Журналисты много раз шутили на эту тему, мол, это лучшее место, чтобы узаконить предварительные договоренности. Но если говорить серьезно, то работа по подготовке к форуму, действительно, проделана огромная. Вплоть от организационных вопросов, подготовки самого города и разработки портфеля контрактов. Напомним, речь о полумиллиарде долларов - это рекордная цифра.
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