Плодоовощную продукцию будут продавать через БУТБ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Белорусская универсальная товарная биржа готовы провести первые электронные торги плодоовощной продукцией. Такой новый механизм сотрудничества магазинов и производителей, уверен регулятор, позволит взаимовыгодно покупать хороший урожай овощей для продаж на внутреннем рынке и обеспечит покупателя качественной продукцией по доступным ценам.

Биржа заверяет: все электронные каталоги готовы. Первый аукцион стартует в конце октября. После торги будут проводить каждую неделю. Тем временем в регионах уже началось обучение для фермеров и сельхозпроизводителей, чтобы освоить все тонкости торговли онлайн. Корреспондент Светлана Лукьянюк о спросе и предложениях на бирже (видео).