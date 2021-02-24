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Плюсы и минусы госкорпорации сельхозмашиностроения взвешивает правительство

Создание в Беларуси госкорпорации сельхозмашиностроения прописано в Программе социально-экономического развития на пятилетку. Плюсы и минусы такого объединения сейчас взвешивает правительство. Готовы ли маленькие производители влиться в большую компанию и что это в итоге им даст? Быстрее ли пойдет модернизация, и появятся ли новые товары, востребованные на рынке?

Эти и другие вопросы обсуждают непосредственно на производственных площадках. Одна из них - холдинг "Бобруйскагромаш". Он был в графике рабочей поездки премьера в Могилевскую область. Там побывала и наша съемочная группа (видео).

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