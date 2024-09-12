По-летнему теплый сентябрь способствует добыче белорусского черного золота

Итоги сезона подводит белорусская торфяная промышленность. В этом году добыто почти 2 млн тонн нашего черного золота. Большой вклад и у предприятий объединения "Белтопгаз".

Такой энергоресурс, как торф, высоко ценится у белорусских цементных заводов, торф используют многие домохозяйства. А в виде грунтов он хорошо подходит для озеленения и выращивания, например, шампиньонов. А еще гортензии его любят.

Торф актуален также для экспортных поставок. Достижения и планы отрасли актуализирует Алексей Кондратенко.

К сезонам года в торфяной промышленности отношение прагматичное. К примеру, летом должно быть жарко и сухо (значит, удобно работать на добыче), а зимой обязательно холодно (значит, для отопления нужно больше торфа).

Этот же сезон выдался весьма непростым (значительные корректировки внесли проливные дожди). Правда, "неустойку" частично компенсировало глобальное потепление.

По-летнему теплый сентябрь способствует добыче нашего черного золота. Здесь, в Пуховичском районе Минской области на месторождении Гала-Ковалевское, в сутки добывают около 2 тыс. тонн торфа.

Мария Матусевич, мастер по добыче и сушке торфа филиала "Торфобрикетный завод "Сергеевичское" УП "Мингаз":

"Всего у нас 5 видов работ. Вначале это фрез-барабан, который поднимает верхний слой, подушку поднимает. Далее мы ворошим. Под воздействием солнца и ветра нужно перевернуть, чтобы он подсыхал. Далее мы собираем в волки. Далее идет уборочная машина. А потом штабелируют для того, чтобы торф не намокал. Также мы строим еще поля. Всего этого месторождения нам хватит на 30 лет".

Железнодорожный состав узкой колеи привозит с торфяных полей черное золото для переработки. 12 вагонов - это 250 тонн.

В этом сезоне на торфобрикетном заводе "Сергеевичское" добыли 170 тыс. тонн торфа. Из него произведут 80 тыс. тонн брикетов. Продукция популярна у наших цементных заводов из-за своей энергетической и экономической привлекательности.

Алексей Молочко, директор филиала "Торфобрикетный завод "Сергеевичское" УП "Мингаз":

"Порядка 40 % они заместили использование каменного угля нашим торфяным топливом. И развивают эти направления с Минэнерго, чтобы увеличить объемы потребления торфа. Контракты у нас заключены не на тонны, не на вес, а на тонны условного топлива, т.е. по теплотворной способности. И на каждом предприятии она отличается. Мы в этой части среди лидеров. К примеру, контракт у нас заключен базовый на 3500 килокалорий на кг, а средняя на предприятии - 3900. На 10 % выше базовой, поэтому увеличивается стоимость одной тонны брикета".

В целом же торфяная отрасль Беларуси - это градообразующие предприятия в разных регионах. Задач и работы у них минимум на век вперед.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

"В торфяной промышленности трудится около 3 тыс. человек. А в поселках, где расположены наши предприятия, живут 30 тыс. человек. И мы понимаем нашу социальную ответственность за развитие наших предприятий, которые являются градообразующими в тех населенных пунктах, где находятся. Торф - наше национальное достояние, мы исторически знаем, как с ним работать. Залежей, которые уже разведаны и пригодны для промышленной эксплуатации, у нас на период 100 лет. В белорусской энергосистеме есть все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойное торфо- и газоснабжение потребителя".