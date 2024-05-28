По итогам бизнес-форума между Беларусью и КНР подписано контрактов на 31 млн долларов

На бизнес-форуме "Беларусь-Чунцин", который состоялся в КНР, подписано 13 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на поставку мясной и молочной продукции, кондитерских изделий на общую сумму около 31 млн долларов.

На бизнес-встрече также были намечены взаимные проекты по выпуску автокомпонентов, медицинского оборудования и робототехники. Представители белорусской делегации приняли участие в Форуме экономического сотрудничества побратимов, на котором присутствовали представители около 48 городов из 31 страны, с которыми Чунцин установил побратимские отношения.