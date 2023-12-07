По итогам переговоров во Вьетнаме Ханой и Минск подписали соглашение о сотрудничестве до 2026 года

Дипломатическая Беларусь вернулась во вьетнамский Хошимин. Там официально открылось наше Генконсульство. А столица Ханой подписала соглашение с Минском о сотрудничестве до 2026 года. В двух главных мегаполисах Вьетнама - Ханое и Хошимине - с официальным визитом была делегация правительства Беларуси.

Вьетнам - один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Для нас это своего рода плацдарм для закрепления на рынке всего региона. По данным Международного торгового центра, Вьетнам замыкает двадцатку крупнейших импортеров товаров в мире.

В 2022 году товарооборот между нашими странами составил свыше 70 млн долларов. При этом экспорт Беларуси значительно превалирует над импортом. Мы поставляем в эту страну калийные удобрения (более 60 % от всего объема), молочку, лекарства, сельхозтехнику.

А 7 декабря все лучшее из Беларуси представили на выставке VietnamExpo и заключили первые контракты. Подробности смотрите в сюжете Светланы Лукьянюк.

Говорим VietnamExpo и видим всю Юго-Восточную Азию. Выставка ежегодно собирает страны и предприятия, которые готовы предложить на этот рынок свой товар. Белорусы - участники активные, привезли и свои машины, тракторы, технологии и продукты питания. Конечно, каждый пытается удивлять новинками, а как иначе, конкуренция здесь высока.

Да, не все наши вкусы вьетнамцем одинаково знакомы, но вот сладости к этому точно не относятся.

Выставка - это 400 экспонентов. Здесь и Южная Корея, Китай и Индия. Одним словом все наши торговые партнеры. От Беларуси представлено 36 компаний.

Мы поставляем сухие молочные продукты на Азиатский континент. Сейчас нашей целью является поставка детского питания, которое производит Беллакт. И, конечно, мы учитываем особенности рынка. Клим Валерьян, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Гродномясомолпром"

Белорусы настроены решительно. И расстояние в 8 тыс. км - не повод останавливаться. Сразу два крупных города - Ханой и Хошимин - сегодня в большом диалоге с белорусами. Две столицы подписали и соглашения о сотрудничестве до 2026 года по итогам переговоров премьер-министра с председателем народного комитета. В нем предусмотрены магистральные направления для новых портера "двух". 8 декабря такой документ завизируют и в Хошимине.

Я убежден, что постоянное взаимодействие между нашими столицами станет локомотивом межрегионального белорусско-вьетнамского сотрудничества. Для того чтобы наполнить его полезными мероприятиями, я считаю, что соответствующим службам Ханоя и Минска необходимо разрабатывать и утверждать ежегодные планы его реализации. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Да, друг друга мы знаем давно. Многие учились и учатся в наших вузах, кто-то работает на белорусской технике и это сильный фундамент.

Сумма подписанных контактов в первый день - 26 млн долларов. А на выставке есть хорошая возможность все обсудить на месте. И конечно, попробовать, например, наши сыры. Про качество и объемы производства белорусской молочной индустрии говорили и на бизнес-форуме. А еще о машиностроении. Диалог прямо в павильоне нашей Белшины принес ей новый контракт.

"В рамках этого форума мы подписали несколько крупных контрактов. Один на 5 млн долларов, а второй - пока секрет. Перспективы, безусловно, видим", - сказал заместитель гендиректора ОАО "Белшина" Андрей Каноник.

Каждый 10-й трактор в мире - "Беларус". Знают его и здесь. А наши грузовики проехали здесь не одну тысячу километров. Работает и совместное предприятие "МАЗ-Азия" уже 4 года. Сегодня его показали премьеру. Машинокомплекты поставляют из Беларуси, в планах - на базе шасси МАЗ собирать и пожарные машины.

Совместным проектам с Беларусью во Вьетнам - зеленый свет. И сегодня презентовали еще один - по производству молочной продукции из нашего сырья.

Такие машины нам нужны так же, как и молочная белорусская продукция. Надеюсь, что эти два проекта будут развиваться на территории нашей провинции. Нгуен Хыу Нгиа, секретарь партийного комитетапровинции Хынгйен (Вьетнам)

Для развития важно и чаще встречаться. Обсуждают открытие прямого авиарейса. Причем все настойчивее. Содействие обещают и городские власти Хошимина. Кстати, в этом мегаполисе сегодня официально заработало Генконсульство Беларуси.

"Самая главная задача - повышать осведомленность о всем лучшем, что может производить Беларусь и поставлять во Вьетнам. Хошимин - огромный мегаполис с большим количеством индустриальных парков, проектов. Город концентрирует капитал. Я уверен, что здесь для Беларуси точно найдется место", - отметил генеральный консул Беларуси в г. Хошимин Руслан Варанков.

Дипломатическая Беларусь вернулась в Хошимин, сказал наш замминистра иностранных дел. Ведь именно здесь в 1990-е мы открыли свое первое торговое представительство за рубежом.

Инвестиционных проектов в городе реализуется на 82 млрд долларов. Это те инвестиции, которые находятся в стадии реализации. Естественно, упустить такую возможность для Беларуси, на мой взгляд, непростительно. Евгений Шестаков, замминистра иностранных дел Беларуси

Дружбу и большое деловое сотрудничество закрепили и делом на десятки лет вперед, а то и больше, заложив будущую аллею.