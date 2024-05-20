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По итогам первых четырех месяцев 2024 года ВВП в Беларуси увеличился на 5,1 %

Белорусская экономика демонстрирует внушительный рост - по итогам первых четырех месяцев 2024 года ВВП увеличился на 5,1 %. А объем ВВП в текущих ценах составил 73 млрд рублей к уровню января - апреля 2023 года.

Согласно прогнозу социально-экономического развития, рост ВВП страны по итогам этого года должен составить 3,8 %.

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