По итогам прошлого года темп роста экспорта товаров Минского моторного завода составил 111,7 %

Минский моторный завод по итогам прошлого года нарастил внешние поставки почти на 12 %. Хорошая динамика и в нынешнем году. Устойчиво растет спрос на специальную технику. За пять месяцев объемы ее реализации увеличились более чем в 3,5 раза. Ежегодно с конвейера сходит порядка 45 тысяч двигателей. Продукция столичного предприятия поставляется в 40 стран мира. Среди них Россия, страны Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.