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По итогам пятилетки экспорт белорусского продовольствия может вырасти до $ 7 млрд

Экспорт белорусского продовольствия по итогам пятилетки может достичь цифры в 7 миллиардов долларов. Такие прогнозы озвучил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. В минувшем году уже удалось нарастить внешний спрос на рекордную сумму - мы заработали почти 6,5 млрд долларов. Наши товары поставлялись в 106 стран мира. Увеличение поставок почти по всем регионам.

Рост объемов продаж белорусских продовольственных товаров

При этом и внутренний рынок обеспечен всем необходимым. Более того, количество белорусского продовольствия в объемах продаж растет.

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