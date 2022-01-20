По итогам пятилетки экспорт белорусского продовольствия может вырасти до $ 7 млрд

Экспорт белорусского продовольствия по итогам пятилетки может достичь цифры в 7 миллиардов долларов. Такие прогнозы озвучил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. В минувшем году уже удалось нарастить внешний спрос на рекордную сумму - мы заработали почти 6,5 млрд долларов. Наши товары поставлялись в 106 стран мира. Увеличение поставок почти по всем регионам.