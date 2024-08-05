Как будет развиваться табачная отрасль в Беларуси, озвучил Олег Жидков

На уровне главы государства приняты концептуальные решения о том, как будет развиваться табачная отрасль с 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам совершенствования порядка производства и реализации табачных изделий в стране, сообщает БЕЛТА.

"Табачная отрасль Беларуси всегда находилась под контролем со стороны государства. Это понятно, потому что это достаточно специфический бизнес и здесь невозможно без специального контроля осуществлять свою деятельность", - отметил глава концерна. Внимание со стороны государства объясняется также и тем, что благодаря успешной работе предприятий табачной отрасли формируется значительная часть поступлений в бюджет.

В Беларуси в табачной отрасли работают три предприятия, включая одно государственное. Как пояснил Олег Жидков, фабрики столкнулись с сильным санкционным давлением, из-за чего потребовалось принимать своевременные решения по ряду вопросов, перестраивать принципы и формат работы для того, чтобы обеспечить предприятия сырьем, заказами, обеспечить гарантированное поступление в бюджет запланированных объемов на 2025 год и, что самое главное, обеспечить дальнейший контроль за табачным рынком, "позволяющий упреждать негативные моменты, которые на этом фоне возможны со стороны наших недружественных партнеров".

"На совещании приняты концептуальные решения о том, каким образом будет развиваться табачная отрасль с 2025 года. Расставлены акценты, позволяющие планировать работу по производству и организации, выполнению заказов нашими предприятиями", - сказал руководитель концерна. Он подчеркнул, что на совещании решались "вопросы исключительно организационного характера".

"Каких-то дополнительных финансовых вложений со стороны государства в поддержание отрасли не требуется, - обратил внимание Олег Жидков. - Наши предприятия достаточно самостоятельны и имеют наработанную, хорошую эффективность, позволяющую планировать самостоятельное развитие. Поэтому помощи как таковой мы сегодня не просили. Наоборот, изложили новые подходы в организации работы, требующие согласования с главой государства".