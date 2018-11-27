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По итогам заседания межправсовета ЕАЭС подписано более 10 распоряжений
С боем новогодних курантов в ЕАЭС стартует пятый год работы. Но когда Евразийский экономический станет союзом равных, зависит, в том числе, и от правительств. Ведь на них реализация поставленных президентами задач. Главная из которых, чтобы листы той самой Белой книги стали действительно белыми.
И как раз - очередной шаг к созданию полноценно работающего Евразийского союза с большими выгодами и для бизнеса, и для людей - сегодняшние решения межправительственного совета объединения. По итогам переговоров в Минске подписано более 10-ти распоряжений о разработке концепции по развитию цифровых экономик ЕАЭС, формированию финансового рынка и совместные прогнозы АПК. Подробнее - Светлана Лукьянюк.
Обсуждение всех насущных тем «пятерки» заняло в общей сложности часа четыре. И если премьеры определяли стратегию работы по направлениям и отраслям, и на это у них ушло около двух с половиной часов. То как раз, что для этого нужно сделать каждой из стран ЕАЭС и всем вместе, обсуждали за большим столом в расширенном составе с руководителями министерств и ведомств. Повестка дня показала - тем накопилось много, некоторые остаются открытыми от заседания к заседанию, другие - нужно рассматривать под разным углом, чтобы увидеть все риски и плюсы экономической евразийской интеграции, которая изначально заявлялась как динамично развивающийся проект.
Как раз, чтобы придать ему толчок, и собрались в Минске на межправсовет. Сначала протокольная фотосъемка. Буквально минута - и премьеры проходят в зал. За ними только камеры. Журналисты наблюдают за всем в пресс-центре. И сразу тон разговора задает белорусская сторона. В союзе не все гладко. Но приверженность интеграции никто не отрицает. Хотя, понятно, говорить будут о наболевшем. Беларусь предлагает пересматривать ввозные пошлины каждые три года.
Евразийский союз создавали как мощное экономическое объединение. Чтобы производители без барьеров могли торговать. Да и преград в расчетах стало меньше. Собственно поэтому общий финансовый рынок откроет новую дорогу. Но пока сроки, когда он заработает, называть не спешат. Но о чем точно заявляют, речь о единой валюте внутри союза не идет.
В холле у двери - чиновники «пятерки». По каждому вопросу в зал приглашают профильных министров. Дискуссии. Есть разногласия, не без этого. Страны отстаивают национальные интересы. В какой-то момент решают даже сделать тайм-аут. Журналисты пытаются уловить настроения. Премьеры обсуждают что-то на ходу. И минут через 5 возвращаются в зал. Уже говорят о едином рынке газа. Концепция - в высокой степени готовности. Подходы по аналогии с железнодорожными перевозками.
Полноценно газовый рынок должен заработать с 2025 года, о договор о нем появится через три. Не менее важна тема и АПК. Торговля внутри ЕАЭС в этом году выросла примерно на 14 %. Но сегодня все теснее становится и кооперация. Ведь в планах же больше совместных брендов.
Цифровая экономика - тема номер один для всех и каждого. Подтверждение тому - подписанное сегодня распоряжение о создании Концепции. Готовятся и проекты, которым дадут преференции. Здесь, страны должны двигаться синхронно. И пока сбоев нет.
Взгляд в будущее - это и совместная работа и с другими объединениями. Подписан меморандум Исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии. Ведь стремления то схожие - честная конкуренция. Об этом и другом, ведь все вопросы сегодня не сняты, будут говорить уже на следующем заседании межправсовета в Алматы в начале 2019 года.
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