По каким острым геополитическим темам высказался Александр Лукашенко в ходе посещения холдинга "БелОМО"?

Независимость Беларуси незыблема, а тем, кто думает иначе (тем, кто ничего не понимает в политике, тем, кто забыл историю, и тем, кто увлекся санкциями), Президент Беларуси дал обстоятельный ответ. На самые острые вопросы по актуальным геополитическим темам Александр Лукашенко высказался в ходе посещения холдинга "БелОМО".

Во главе угла экономика и безопасность. Готов наш ответ и тем, кто выдвигает угрозы в адрес Беларуси. Он будет мгновенным. А как иначе? Ведь сегодня уже никто не скрывает на Западе, что Украина - футбольное поле, а Косово - уже не Сербия. Неадекватные высказывания мировых политиков с каждым днем разжигают агонию военных действий и ядерных угроз.



Безрассудство и политическое невежество толкают мир в пропасть. И как здесь диссонирует ответ Беларуси открыть границы для всех соседей. О нашем мировоззрении - Андрей Сыч.



Ситуация в Украине отдается болью для каждого белоруса. На протяжении почти 10 лет наша страна выступала с миротворческими инициативами для урегулирования гражданского конфликта в соседней стране. Были и те, кто формировал из Украины антиРоссию, подталкивая к русофобии и конфронтации. Простые люди оказались заложниками геополитической игры коллективного Запада.



Это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной, лично у меня сложилось хорошее отношение и доброе отношение к украинцам, будь то западные, как их западенцами называют - ничего в них плохого нет, никакие они не нацики. Нацики - это те, кто сверху, начиная от тех, кто там курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров или в интернете какая-то часть. А люди хорошие, это наши люди. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Киевский режим активно пытается настроить украинцев против Беларуси. От чиновников, которые опустились в политическом дискурсе до уровня маргиналов, слышны только упреки и оскорбления. Верховная рада превратилась в одесский Привоз, где аниматоры, облаченные властью, торгуют своими услугами. В Беларуси их совершенно четко отделяют от простого украинского народа.



Я бы хотел обратить внимание, что не со стороны Украины, а со стороны киевского режима, который в нарушение воли своих избирателей (а ведь за Зеленского в свое время проголосовало 73 % украинцев, и он шел на выборы совершенно под другими лозунгами) делаетвсе, чтобы нанести как можно больший ущерб Украине, и если касается белорусско-украинских отношений, то и нашим отношениям. Юрий Воскресенский, руководитель "Круглого стола демократических сил"



Горячий конфликт в Украине - это часть глобального переустройства мира. Западные ястребы не готовы терять свою монополию. Если Украина брошена в топку войны, то Евросоюз отправлен на экономический фронт. Санкционное противостояние с Россией привело к полному обрушению экономики. Обслуживая геополитические амбиции англосаксов, Европа поставлена на порог обнищания и разорения.



Изобилия у них уже не будет, не будет. Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку, ведь Россия, к примеру, продавала Германии газ на 50 % дешевле, чем могла, поэтому Германия была в шоколаде, и Франция, и вся Европа. Они имели от России с дисконтом всю продукцию, которую она производила. Сейчас дурница закончилась. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Разрушение глобальных торговых цепочек привело к стагнации производства в Евросоюзе. Сегодня не существует продукта, который производился бы в рамках одного государства, особенно если это касается продукции высокотехнологичного назначения. При этом основные производства вынесены за пределы Евросоюза. Значительную часть деталей производят другие государства, в том числе и Беларусь.



Сегодня у бизнеса, который настроен на реальное взаимодействие, есть очень большие проблемы с собственными правительствами в Европе, но при этом бизнес готов работать, иногда даже приходится прибегать к каким-то обходным путям. Это как раз результат попыток искусственного нарушения той логики глобального мира. И хочу подчеркнуть, что заинтересованность в этом глобальном мире в первую очередь высказывал именно Запад. Алексей Беляев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ



Попытка втянуть Беларусь в горячий конфликт не прекращается уже несколько лет. На границе сформирован ударный кулак НАТО. Под различными предлогами ежегодно увеличивается бюджет оборонительного альянса, который вопреки заявленным целям еще ни разу не защищал свои границы, зато систематически нарушает чужие.



Вы не беспокойтесь, мы видим. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент все-таки не все же безумцы в Польше. Если там Дуда с Моравецким подвинулись мозгами, то военные же не дураки, они понимают, какой может быть ответ. Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя потому, что это обострение отношений с Беларусью и Россией - Союзным государством с ядерным оружием. Вот если они начнут создавать проблемы, может быть и хуже для Беларуси - ответ будет мгновенным. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Военное и экономическое давление на Беларусь и Россию получило противоположный эффект. Санкции стали локомотивом укрепления двухсторонних отношений. Кооперация и взаимная поддержка позволяют минимизировать влияние на граждан наших стран. Результаты такого взаимодействия нашли отражение в итогах социологического исследования. На вопрос "Как вы относитесь к Российской Федерации?" почти 70 % опрошенных ответили "хорошо" и "скорее хорошо". Почти 80 % граждан позитивно оценивают двухсторонние отношения России и Беларуси.



Итоги подводить еще рано, и это хорошо, потому что у нас еще есть пространство и перспектива для укрепления наших совместных отношений. Вообще, если говорить о российско-белорусских отношениях в целом, то это формат особых отношений в регионе во всем: и в европейском, и в евразийском измерении. Это две страны, которые чрезвычайно близки друг другу культурно, ценностно, экономически. Очень тесные связи на уровне обычных людей: и смешанные браки, и друзья, родственники в обеих странах есть. И мне кажется, самое символичное - это традиции между нашими странами, которые символизируют минимальные границы в общении между белорусами и жителями России. Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия)

