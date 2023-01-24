По многочисленным запросам работа выставки "Беларусь интеллектуальная" продлена до 29 января

По многочисленным запросам продлена работы выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная". Увидеть своими глазами новейшие разработки отечественных ученых и студентов можно и на протяжении этой недели. В экспозиции представлены передовые образцы в науке, медицине, обороноспособности, агропромышленном комплексе, IT-секторе. В первые дни работы на масштабной экспозиции побывали более 10 тысяч посетителей.

Выставку в "БелЭкспо" откроют вновь сегодня, 24 января. И до 29 января она будет работать по будням с 11 до 19, а по выходным с 10 до 18 часов. Вход свободный.